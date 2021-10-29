В Украине в течение ближайших дней сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"28-31 октября в восточных, западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Запорожской, Херсонской, Днепропетровской области, в Крыму, 30-31 октября и на Полтавщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.
Погода в Украине 29 октября
В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +4°, днем +15°.
Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью +4°, днем +16°.
В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +17°.
В Ривне в пятницу ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +6°, днем +17°.
В Тернополе 29 октября ночью будет +5°, днем +16°, ясно и безоблачно.
В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +5°, днем +17°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +18°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+18°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в пятницу - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +16°.
В Виннице сегодня будет +4°...+16°, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +5°, днем +16°, небольшая облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +13°.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +15°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +1°...+14°.
В Одессе 29 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
В Херсоне в пятницу ночью +4°, днем +17°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +14°, облачно с прояснениями.
В Сумах температура воздуха составит 0°...+13°, практически безоблачно.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +14°.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +15°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +3°...+13°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +14°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +14°.
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