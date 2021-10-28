Огонь тушат из восьми вертолетов.

Один из самых мощных пожаров в истории региона бушует в австрийских Альпах. Огонь охватил почти 115 гектаров.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

За три дня площадь, охваченная пламенем, увеличилась с 5 до 115 гектаров. Локализовать огонь пожарным не удается. Местность практически непроходима – наземной технике крайне тяжело добраться до горного массива. Пожар пытаются потушить с воздуха с помощью восьми вертолетов.

Пожарные говорят, что, если ветер изменит направление, то потушить пожар станет еще сложнее и появится угроза для населенных пунктов.

Как сообщал Погода УНИАН, в Испании около курортного города Эстепона начался крупный лесной пожар, в результате которого уже погиб один человек - 44-летний пожарный. Пожар выжег около 2000 гектаров густо засаженной деревьями области, известной как Сьерра-Бермеха.

Из-за пожара несколько дорог вдоль Средиземного моря пришлось закрыть. По состоянию на конец августа лесные пожары охватили 74260 гектаров в Испании, что выше среднего показателя за последние 10 лет, но все еще далеко от показателей 2012 года

Автор: Анастасия Горбачева