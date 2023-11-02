В трех областях Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным синоптиков, опасность будет сохраняться на юге Украины минимум три дня.
"2-4 ноября в Одесской, Николаевской, Херсонской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Отметим, что в Одесской области уже длительная чрезвычайная пожарная опасность.
Погода сегодня - прогноз на 2 ноября
По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность.Без осадков.
Ветер будет северо-западный с переходом в большинстве районов Правобережья на юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.
Температура днем ожидается на уровне 11-16°, на юге Одесской области и в Крыму воздух прогреется до 19°, в северо-восточной части будет холоднее всего, 9-12°. В Карпатах днем столбики термометров покажут 7-12° тепла.
На Киевщине также прогнозируется переменная облачность и сухая погода без осадков. Ветер будет западный с переходом на юго-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Днем столбики термометров по области покажут 11-16°, а в Киеве температура не поднимется до 12-14°.