Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о пожарах.

Во многих областях Украины на сегодня объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня и завтра в Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской, Винницкой, Одесской, Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

17 июня к этим областям также присоединятся Сумская, Донецкая и Запорожская.

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Погода сегодня - прогноз на 15 июня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в западных областях будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются умеренные дожди, местами грозы. Температура составит 19-24°.

На остальной территории ожидается переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь и грозы. воздух в течение дня прогреется до 22-27°.

Ветер будет северо-восточный (в западных областях-юго-восточный), его скорость составит 5-10 м/с.

На Киевщине, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь и гроза.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области 22-27°; в Киеве воздух прогреется до комфортных 23-25°.

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