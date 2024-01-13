Повышенная минная опасность, но через несколько дней наступит внезапное потепление.

В Одесской области объявлено штормовое предупреждение, ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Говорится, что на воскресенье объявлено штормовое предупреждение: в течение суток 14 января по Одессе и области сохранится гололедица.

Так, по данным синоптиков, с 20.00 сегодня, 13 января, до 20.00 воскресенья, 14 января, в Одессе и области – облачно, без существенных осадков, ветер юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с.

"В Одессе температура ночью 3-5°С мороза, днем 0-2°С тепла", - рассказали в мэрии.

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В Одесской области температура ночью 3-8°С мороза, днем - от 2°С мороза до 3°С тепла. На автодорогах региона гололедица, ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

"В связи с ухудшением погодных условий мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещения и поездки, особенно пожилых лиц, детей и беременных женщин. Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – вследствие сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей", - отмечают в городском совете.

Людей предупреждают, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока - из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.

По данным Гидрометцентра, 15 января в Одесской области – переменная облачность, сохранится гололедица, ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура ночью 3-8°С мороза, днем 1-6°С тепла. Уже 16 января ожидаются небольшие осадки, гололедица, ветер - северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью от 4°С мороза до 1°С тепла, днем 1-6°С тепла. На следующий день снова похолодает: ночью - 3-8°С мороза, днем – до 5°С тепла, 18 января ожидаются небольшие осадки, температура ночью - от 4°С мороза до 1°С тепла, а днем потеплеет до 11°С со знаком "плюс".

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 14 января, в Киеве днем возможен "ноль". По прогнозам синоптиков, в украинской столице завтра будет значительно теплее, днем столбик термометра может достичь нуля. В то же время синоптики прогнозируют облачность и небольшой снег, температура по области ночью составит 7-12°, днем будет 0-5° мороза.

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