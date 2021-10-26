Последний осенний месяц начнется с теплой погоды, однако ожидаются дожди.

Начало ноября в Украине будет теплым, однако возможны дожди.

Об этом изданию "Обозреватель" рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

"По предварительным расчетам, начало ноября будет еще достаточно теплым, но за счет изменения погоды возможны дожди, по ощущениям, возможно, более осенняя погода", - сообщила она.

По данным Погода УНИАН, дожди в Украине начнутся 2 ноября. В этот день по всей стране будет пасмурная и облачная погода, местами - с прояснениями. Небольшие дожди накроют практически все западные области. Температура на Западе и Севере будет на уровне +12°...+14°, в Центре и на Востоке - до +16°, на Юге ожидается +16°...+19°.

В среду, 3 ноября, дожди накроют уже практически всю Украину. Сухая, но пасмурная погода ожидается лишь в западных и местами в восточных областях.

4 ноября дожди начнут смещаться на восток. В этот день осадки ожидаются практически по всему Левобережью.

Как сообщалось ранее, в этом году температура и количество осадков в ноябре будет в пределах климатической нормы.

Средняя месячная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к норме.

По их прогнозу, месячное количество осадков в ноябре ожидается на уровне 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм, что также в пределах нормы.

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Автор: Екатерина Лиманская