В течение дня будет идти дождь, возможно - с грозой.

В среду, 18 августа, в Киеве резко снизится температура. Ночью будет +14°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +21°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня будет пасмурная погода, сплошная облачность. Ожидается дождь, возможно будет гроза.

Северо-западный ветер к вечеру сменит свое направление на северное и будет дуть со скоростью 2,6 - 4,2 м/с.

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Атмосферное давление в столице будет пониженным, 744 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +20°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.

В Тернополе 18 августа ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°, небольшой дождь.

В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.

В Виннице завтра будет +12°...+22°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +23°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +30°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве завтра - почти безоблачно, температура воздуха +17°...+29°.

В Одессе 18 августа - почти безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.

В Херсоне в среду ночью +18°, днем +31°, почти безоблачно.

В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+28°, гроза.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет почти безоблачно, +17°...+27°.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +34°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.

Автор: Екатерина Лиманская