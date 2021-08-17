В среду, 18 августа, в Киеве резко снизится температура. Ночью будет +14°, а днем столбики термометров максимально поднимутся до +21°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня будет пасмурная погода, сплошная облачность. Ожидается дождь, возможно будет гроза.
Северо-западный ветер к вечеру сменит свое направление на северное и будет дуть со скоростью 2,6 - 4,2 м/с.
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Атмосферное давление в столице будет пониженным, 744 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 18 августа
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +20°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +22°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°.
В Тернополе 18 августа ночью будет +9°, днем +20°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +21°, небольшой дождь.
В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +22°.
В Виннице завтра будет +12°...+22°, небольшая облачность, ливень.
В Житомире в среду будет ночью +12°, днем +23°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +30°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +30°, небольшая облачность, ливень.
В Полтаве завтра - почти безоблачно, температура воздуха +17°...+29°.
В Одессе 18 августа - почти безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.
В Херсоне в среду ночью +18°, днем +31°, почти безоблачно.
В Николаеве будет почти безоблачно, ночью +17°, днем +30°.
В Запорожье завтра температура ночью +19°, днем +31°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+28°, гроза.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.
В Симферополе в среду будет почти безоблачно, +17°...+27°.
В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +34°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +35°.