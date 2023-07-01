В ближайшую неделю в Киеве будут два дня с дождями и грозами.

В ближайшие дни температура в Киеве несколько повысится, однако периодически ожидаются дожди. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

"В ближайшие 5 суток по Киевщине будет преобладать теплая летняя погода", - говорят синоптики.

По их данным, температура в ночные часы составит +15...+18, а в дневные часы воздух будет прогреваться до +27...+29.

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"Преимущественно без осадков, только днем 2 и 5 июля кратковременный дождь, гроза", - уточнили в Укргидрометцентре.

Погода в Украине 1 июля - прогноз на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность.

Днем в западных и восточных областях местами пройдут умеренные кратковременные дожди с грозами. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер ожидается северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура днем 23-28°, в южной части воздух прогреется до 31°; в Карпатах ночью прогнозируется 16-21°.

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура по области днем составит 23-28°; в Киеве столбики термометров сегодня будут показывать 25-27°.

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