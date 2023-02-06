Людям рекомендуют воздержаться от выхода в высокогорье.

В Карпатах сегодня утром очень сложные погодные условия, возможны лавины. Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 5-6 февраля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность. В указанных районах объявлен 3 уровень опасности.

Как сообщается, спасатели уже обнаружили в Карпатах сход двух лавин. В частности, в ночь с 1 на 2 февраля лавина сошла с северного склона горы Брецкул на Закарпатье. А в ночь на 2 февраля лавина сошла с северного склона г. Пожежевская на Ивано-Франковщине. К счастью, жертв нет и ущерб не нанесен.

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Сегодня же на высокогорье Карпат ударил 20-градусный мороз. Из-за опасности туристов просят воздержаться от выхода на высокогорье.

"По состоянию на 08:00 6 февраля на г. Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 20 метров), ветер северо-восточный, 13 м/с, температура воздуха -20°С", - сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

По данным Погода УНИАН, неделя в Украине начнется с усиления морозов. Практически по всей стране 6 февраля ожидается "минус", только в Одесской области столбики термометров доберутся до нуля. В отдельных областях на западе, востоке и в Крыму будет снежить.

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