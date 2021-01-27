До -17°: синоптик рассказал о погоде в феврале
Синоптик прогнозирует, что конец месяца будет отмечен сильными "снегодождями" и перепадами температуры.
В феврале украинцев ждут морозы и осадки.
В этом уверен народный синоптик Леонид Горбань, передает Сегодня.
По словам синоптика, месяц начнется с морозов. Они усилятся ближе к концу первой недели, достигнув в северных и восточных областях 13-15 градусов ночью и 5-7 градусов днем. Затем южные и юго-западные ветры снова ослабят морозы и даже принесут оттепель, которая начнется 8-10 февраля.
Снег продолжит засыпать большинство областей Украины, температура днем упадет до -2° (карта)
Как сообщается, всю первую декаду солнце вряд ли увидим, так как вместе с морозами придут и снегопады. Они ожидаются небольшими, всего за неделю выпадет не более 10 см снега.
Гораздо больше проблем доставят "снегодожди" в период 8-10 февраля. При небольшом морозе они сразу же образуют ледяную корку на улицах и дорогах.
По словам Горбаня, с начала второй декады снова похолодает, и 15-17 февраля морозы достигнут 13-17 градусов ночью и 5-7 градусов днем.
Осадков с 10 по 18 февраля почти не будет. Местами выпадет небольшой снег, не более 2-3 см, он едва укроет землю.
С 18 февраля начнется стремительное потепление, за два дня температурные качели качнутся от -15-17 градусов мороза до +2-3 градусов тепла. На 20-21 февраля Леонид Горбань обещает небольшой снег с дождем. Это снизит температуру до минусовой, но ожидается всего 3-5 градусов мороза ночью и 1-2 градуса мороза днем.
Синоптик прогнозирует, что конец месяца будет отмечен сильными "снегодождями" и постоянными переходами температуры с плюсовой на минусовую и наоборот. Но завершится зима все же небольшими морозами.
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