Этот эксперт ранее предсказал разрушительные землетрясения в Турции и Сирии.

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, спрогнозировал "мегаземлетрясение" уже в ближайшие дни.

Новым прогнозом ученый поделился на YouTube-канале Solar System Geometry Survey (SSGEOS). "Мегаземлетрясение" может произойти в течение первой недели марта. Его магнитуда может составить 8,5 и выше.

"Гораздо более выраженные колебания снова отметили западную часть Тихого океана. От Камчатки, Курильских островов и Японии на севере, через Филиппины, а также через Сулавеси, Хальмахеру и, возможно, даже через море Банда, Индонезия. В любой из этих областей 3 или 4 марта может произойти что-то значительное", - сказал Хугербитс.

По его прогнозам, в первую неделю марта может наблюдаться сильное или очень сильное сейсмическое событие. Ученый добавил, что "это должно насторожить всех". Жителям сейсмоопасных зон стоит обдумать, что делать в случае чрезвычайных ситуаций.

Предсказание Хугербитса о Турции

В начале февраля два очень сильных землетрясения произошли на юго-востоке Турции. После них в том районе были зафиксированы более 11 400 афтершоков. По последним данным, жертвами стихии стали более 45 тыс. человек. В целом бедствие нанесло прямое воздействие на 14 млн граждан Турции, была разрушена 31 тыс. жилых домов.

Сейсмолог Хугербитс еще 3 февраля предсказал эти землетрясения. "Рано или поздно в этом регионе (Южно-центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение примерно магнитудой 7,5", - написал он в своем Twitter накануне трагедии.

В понедельник, 6 февраля, после землетрясения он написал новый пост, в котором выразил соболезнования всем пострадавшим и напомнил о своем предсказании.

Вас также могут заинтересовать новости: