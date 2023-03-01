Власти страны призвали уже сейчас готовится к минимализиции последствий возможного землетрясения.

Геологи заявили о возможном новом сильном землетрясении, которое может произойти в северо-западной части Турции, вблизи Стамбула.

Ученые прогнозируют, что как раз в этих местах могут случится следующие сильные толчки, пишет Euractiv. Такой прогноз побуждает власти задуматься об избежании последствий, подобных тем, которые произошли из-за землетрясения на юго-востоке страны.

Издание напомнило, что Стамбул является самым большим турецким мегаполисом с населением 16 млн человек. Он стоит около разломов, которые проходят через всю страну. По территории Турции проходят несколько активных линий разломов, что делает страну сейсмоопасной. Ответвление Северо-Анатолийского разлома проходит через Мраморное море к югу от Стамбула. Два землетрясения с разницей в три месяца произошли в этом регионе в 1999 году и забрали жизни почти 20 тыс. человек.

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Если в Стамбуле произойдет землетрсение, аналогичные февральскому, это вызвет крах, поэтому нужно больше усилий, чтобы избежать этого.

"Это промышленный центр. Разрушения такого масштаба здесь повлекут намного более серьезные последствия, которые приведут к разрушению страны", - сказал заместитель генсекретаря Стамбульского муниципалитета Бугра Гёкче.

Он обавил, что в связи с этим власти страны должны рассматривать это как проблему национальной безопасности, определить приоритеты и выделить ресурсы.

Эксперты призвали снова сосредоточить внимание на подготовке мегаполиса к сильному землетрясению. Дело в том, что с начала 2000-тысячных Стамбул подвергся быстрой урбанизации, которая пришлась на период правления нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

В 2018 году правительство ввело амнистию зонирования по всей Турции, чтобы легализовать нелегальные стройки, которые, как предупреждают инженеры и архитекторы, могут быть опасными.

Правительство отрицает критику, что оно пренебрегает стандартами безопасности, но на прошлой неделе министр юстиции Турции Бекир Боздаг признал, что в стране не стоит больше применять такую амнистию и необходимо пересмотреть наказание за строительство, которые не отвечает стандартам.

Землетрясение в Турции

Два сильнейших землетрясения произошли на юго-вотоке Турции 6 февраля. После них в том районе были зафиксированы более 11 400 афтершоков. По последним данным, жертвами стихии стали более 45 тыс. человек. В целом бедствие оказало прямое воздействие на 14 млн граждан Турции, была разрушена 31 тыс. жилых домов.

По оценке Всемирного банка, это юбедствие нанесло около $34 млрд прямого ущерба, но общие траты на восстановление могут в два раза превысить эту сумму.

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