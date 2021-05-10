В стране установится приятная теплая погода.

На этой неделе в Украине будет тепло, в среднем температура составит +20°. Но в среду в страну вернутся дожди и закончатся только в воскресенье.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В понедельник, 10 мая, практически по всей Украине ожидается солнечный день. На западе потеплеет до +23°, в центре, на юге и севере - до +18°, на востоке - до +17°.

Во вторник солнца в Украине станет еще больше и потепление продолжится. По всей стране температура днем не опустится ниже +19°. Холоднее всего будет в Крыму: здесь столбики термометров застынут на отметке в +18°.

В среду осадки вернутся в центр, на юг и восток страны, а также зацепят Сумщину. Там, где пройдут дожди, температура опустится до +15°...+17°. На остальной территории она останется без изменений.

В четверг дожди распространятся по всей Украине, кроме Крыма. Температура в западных областях упадет до +16°, в центре - до +17°, на юге продержится на уровне +20°.

В пятницу дожди продолжатся, но отступят с востока Украины. Температура повысится на несколько градусов.

В субботу дожди продолжатся. В воскресенье осадки отступят, дожди останутся только на Черниговщине и Сумщине. На выходных в Украине будет так же тепло, как и в пятницу.

Народный прогноз на неделю

10 мая - Семен Ранопашец. Учитывая, что во всех регионах Руси начиналась пахота, люди говорили: "Рано паши - урожаи хороши".

11 мая - Березосок. Те, кто страдал весенними лихорадками, в этот день пили березовый сок, который в народе считали лечебным.

12 мая - Девять Целителей. Обязательным ритуалом этого дня - было прочтение заговора от девяти напастей.

13 мая - Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май - это был неблагоприятный месяц для свадеб. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай.

14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.

15 мая - Борис и Глеб Сеятели. Продолжались полевые работы. В народе так и говорили: "Борис и Глеб сеют хлеб". Если соловей поет всю ночь - будет солнечный день. Если соловей запоет раньше кукушки, лето будет счастливое.

16 мая - Мавра Рассадница, Мавра Молочница, Мавра Зеленые щи. Хозяйки сеяли огороды семенами овощей.

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Автор: Елена Пилипчак