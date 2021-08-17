В Украине на 18 августа из-за ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение.

В среду, 18 августа, в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупреждают о грозах, сильных дождях, граде и шквалах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, 18 августа в северных, Винницкой, ночью и в западных, а днем и в центральных, Одесской и Николаевский областях ожидаются грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода на завтра, 18 августа

По словам синоптиков, завтра через территорию Украины продолжит движение холодный атмосферный фронт, вызывая в определенных областях сложные погодные условия - местами значительные грозовые дожди, град и шквалы.

Ветер ожидается южный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

Температура ночью в западных областях будет на уровне 10-15°, на остальной территории 15-20°; днем в западных, большинстве северных и Винницкой областях 20-25°, на остальной территории 27-32°, на востоке страны - до 34°.

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Автор: Екатерина Лиманская