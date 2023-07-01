Укргидрометцентр прогнозирует, что температура на выходных несколько повысится, но периодически будут дожди и грозы.

В Украине начинаются теплые, но дождливые выходные. По данным Украинского гидрометцентра, температура 1 и 2 июля несколько повысится. В целом ожидается неустойчивая погода с кратковременными грозовыми дождями.

Так, по данным синоптиков, сегодня днем в западных и восточных областях местами пройдут умеренные кратковременные дожди с грозами. На остальной территории сохранится погода без осадков. Температура днем составит 23-28°, а на юге страны воздух прогреется до 31°.

2 июля осадки ожидаются в западных и северных областях. В понедельник, 3 июля, кратковременные дожди и грозы пройдут на Закарпатье, Прикарпатье, в центральных, Харьковской, местами южных областях.

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Температура ночью в эти дни составит 15-21°, днем 25-30°, в воскресенье в западных областях местами 21-24°. Ветер прогнозируется северо-западный с переходом на юго-западный, 5-12 м/с.

В Украину возвращается жара

О повышении температуры с началом июля говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 1 июля температура в большинстве областей будет подниматься до +24...+29 градусов, только на западе будет немного свежее, +22...+27 градусов. В воскресенье, 2 июля, температура будет подниматься уже до +25...+30 градусов, а на западе - до +24...+28 градусов.

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