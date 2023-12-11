Осложнения погоды ожидается как сегодня, так и завтра.

В Украине на сегодня но завтра, 12 декабря, объявили повышенный уровень опасности из-за скользких дорог. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"До конца суток 11 декабря с удержанием 12 декабря в северных, восточных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица", - говорится в предупреждении.

Из-за этого в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

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Синоптики предупреждают, что из-за такой погоды могут быть нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

На этой неделе на погоду в Украине будут влиять атмосферные фронты и циклоны, которые принесут нам осадки в виде дождя, снега и мороси. По словам метеоролога Игоря Кибальчича, в целом погода будет неустойчивой, с туманами и колебаниями температуры, однако температурный фон ожидается выше нормы, особенно в южной части Украины.

Некоторые изменения в атмосферной циркуляции, по его данным, ожидаются в конце недели, когда к нам будет поступать более холодный воздух с северо-запада Европы.

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