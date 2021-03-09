Синоптик рассказала, когда в Украину придет долгожданное потепление

12:28, 9 марта 2021
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Весеннее тепло придет в Украину вместе с осадками.

Уже в конце недели украинцев порадует весеннее тепло / Фото ua.depositphotos.com
Уже в конце недели украинцев порадует весеннее тепло / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 10 марта, значительная часть Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому существенные осадки не ожидаются.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик рассказал, ждать ли прихода настоящей весны в Украину в ближайшее время

Ветер будет с запада, умеренный.

Ближайшая ночь - холодная, -5°...-10°, на северо-востоке и севере местами -10°...-15°.

Завтра днем предполагается от -3° до +3°, на Закарпатье до +6°.

В Киеве 10-го марта будет сухо и холодно, ночью -5°...-8°, днем 0°...-2°.

Синоптик уверяет, что потепление вместе с осадками придет в Украину в конце недели.

Прогноз погоды на неделю: данные Погоды УНИАН

На этой неделе в Украине ожидается прохладная весенняя погода с температурой +2°...+4° с постепенным потеплением, которое достигнет своего пика в воскресенье. Так, температура в западных регионах повысится до +12°. Начиная с пятницы Украину периодически будут заливать дожди, местами ожидаются снегопады.

  • В вторник, 9 марта, практически на всей территории Украины, кроме южных и западных областей, ожидаются отрицательные значения температуры. Снег пройдет только на Тернопольщине, в других областях - без осадков.
  • В среду в центральных областях немного потеплеет: температура повысится до +2°. В западных областях осадки в виде снега распространятся на Хмельницкий, Винницу, Ивано-Франковск, Черновцы и дойдут до Житомира.
  • В четверг осадки прекратятся и "плюса" станет гораздо больше: отрицательные значения температуры днем останутся только на севере. Теплее всего будет в Одессе и Николаеве: здесь температура повысится до +4°.
  • В пятницу всю страну, кроме восточных областей, накроют дожди и снег. В среднем по стране температура практически не изменится, только на западе традиционно потеплеет до +8°.
  • На выходных, 13 и 14 марта, в Украине потеплеет до +12°. В субботу осадки накроют южные области, а в воскресенье - западные. На остальной территории периодически будет смотреться солнце.

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Автор: Елена Пилипчак

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