Синоптик рассказала, когда в Украину придет долгожданное потепление

Весеннее тепло придет в Украину вместе с осадками.

Уже в конце недели украинцев порадует весеннее тепло / Фото ua.depositphotos.com

В среду, 10 марта, значительная часть Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому существенные осадки не ожидаются.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Ветер будет с запада, умеренный.

Ближайшая ночь - холодная, -5°...-10°, на северо-востоке и севере местами -10°...-15°.

Завтра днем предполагается от -3° до +3°, на Закарпатье до +6°.

В Киеве 10-го марта будет сухо и холодно, ночью -5°...-8°, днем 0°...-2°.

Синоптик уверяет, что потепление вместе с осадками придет в Украину в конце недели.

Прогноз погоды на неделю: данные Погоды УНИАН

На этой неделе в Украине ожидается прохладная весенняя погода с температурой +2°...+4° с постепенным потеплением, которое достигнет своего пика в воскресенье. Так, температура в западных регионах повысится до +12°. Начиная с пятницы Украину периодически будут заливать дожди, местами ожидаются снегопады.