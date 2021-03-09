Синоптик рассказала, когда в Украину придет долгожданное потепление
Весеннее тепло придет в Украину вместе с осадками.
В среду, 10 марта, значительная часть Украины будет находиться под влиянием антициклона, поэтому существенные осадки не ожидаются.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Синоптик рассказал, ждать ли прихода настоящей весны в Украину в ближайшее время
Ветер будет с запада, умеренный.
Ближайшая ночь - холодная, -5°...-10°, на северо-востоке и севере местами -10°...-15°.
Завтра днем предполагается от -3° до +3°, на Закарпатье до +6°.
В Киеве 10-го марта будет сухо и холодно, ночью -5°...-8°, днем 0°...-2°.
Синоптик уверяет, что потепление вместе с осадками придет в Украину в конце недели.
Прогноз погоды на неделю: данные Погоды УНИАН
На этой неделе в Украине ожидается прохладная весенняя погода с температурой +2°...+4° с постепенным потеплением, которое достигнет своего пика в воскресенье. Так, температура в западных регионах повысится до +12°. Начиная с пятницы Украину периодически будут заливать дожди, местами ожидаются снегопады.
- В вторник, 9 марта, практически на всей территории Украины, кроме южных и западных областей, ожидаются отрицательные значения температуры. Снег пройдет только на Тернопольщине, в других областях - без осадков.
- В среду в центральных областях немного потеплеет: температура повысится до +2°. В западных областях осадки в виде снега распространятся на Хмельницкий, Винницу, Ивано-Франковск, Черновцы и дойдут до Житомира.
- В четверг осадки прекратятся и "плюса" станет гораздо больше: отрицательные значения температуры днем останутся только на севере. Теплее всего будет в Одессе и Николаеве: здесь температура повысится до +4°.
- В пятницу всю страну, кроме восточных областей, накроют дожди и снег. В среднем по стране температура практически не изменится, только на западе традиционно потеплеет до +8°.
- На выходных, 13 и 14 марта, в Украине потеплеет до +12°. В субботу осадки накроют южные области, а в воскресенье - западные. На остальной территории периодически будет смотреться солнце.
- Винница0°... -9°
- Днепр-1°... -9°
- Донецк+1°... -10°
- Житомир0°... -7°
- Запорожье0°... -8°
- Ивано-Франковск+3°... -4°
- Киев-1°... -8°
- Кропивницкий-1°... -8°
- Луганск+1°... -9°
- Луцк0°... -6°
- Львов+1°... -7°
- Николаев+3°... -5°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава-2°... -8°
- Ровно-2°... -7°
- Симферополь+2°... -5°
- Сумы-4°... -10°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков-2°... -9°
- Херсон+4°... -6°
- Хмельницкий0°... -6°
- Черкассы-1°... -10°
- Чернигов-1°... -10°
- Черновцы+3°... -4°