Зима не спешит отступать: на этой неделе в Украине будет холодно, местами пойдет снег (карта)

В пятницу осадки накроют практически всю страну.

На этой неделе в Украине ожидаются осадки / фото УНИАН

На этой неделе в Украине ожидается прохладная весенняя погода с температурой +2°...+4° с постепенным потеплением, которое достигнет своего пика в воскресение. Так, температура в западных регионах повысится до +12°. Начиная с пятницы Украину периодически будут заливать дожди, местами ожидаются снегопады.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Во вторник, 9 марта, практически на всей территории Украины, кроме южных и западных областей, ожидаются отрицательные значения температуры. Снег пройдет только на Тернопольщине, в остальных областях - без осадков.

Прогноз погоды в Украине на 9 марта / фото УНИАН

В среду в центральных областях немного потеплеет: температура повысится до +2°. В западных областях осадки в виде снега распространятся на Хмельницкий, Винницу, Ивано-Франковск, Черновцы и дойдут до Житомира.

Прогноз погоды в Украине на 10 марта / фото УНИАН

В четверг осадки прекратятся и дневного "плюса" станет гораздо больше: отрицательные значения температуры днем останутся только на севере. Теплее всего будет в Одессе и Николаеве: здесь температура повысится до +4°.

Прогноз погоды в Украине на 11 марта / фото УНИАН

В пятницу всю страну, кроме восточных областей, накроют дожди и снег. В среднем по стране температура практически не изменится, только на западе традиционно потеплеет до +8°.

Прогноз погоды в Украине на 12 марта / фото УНИАН

На выходных, 13 и 14 марта, в Украине потеплеет до +12°. В субботу осадки накроют южные области, а в воскресение - западные. На остальной территории периодически будет выглядывать солнце.

Прогноз погоды в Украине на 13 марта / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 14 марта / фото УНИАН

Народный прогноз

9 марта, если рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер.

10 марта должны прилететь грачи. Если они прилетели, то через месяц растает снег. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление.

11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде.

12 марта, если воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению. Особенно хорошо, если они это делают под крышей дома.

13 марта обычно наступает потепление, и все приметы благосклонны к нему. Например, если собака долго отказывалась от еды и была вялой, а теперь ожила, значит, она чувствует тепло.

14 марта - если прилетают грачи, значит, лето будет мокрым и сырым.

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