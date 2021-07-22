Пятница, 23 июля, порадует киевлян комфортной температурой и малооблачным небом.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров опустятся до +17 градусов, а днем потеплеет до +25°.
В течение дня ожидается небольшая облачность. Без осадков.
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Ветер северо-западного и северного направления будет дуть со скоростью до 4 м/с.
Атмосферное давление пониженное - 747 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине 23 июля
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +23°.
В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +16°, днем +24°.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°.
В Тернополе 23 июля ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность.
В Хмельницком завтра будет немного облачно, ночью +14°, днем +23°.
В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Виннице завтра будет +14°...+24°, облачно с прояснениями.
В Житомире в пятницу будет ночью +16°, днем +24°, облачно с прояснениями.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +26°.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +25°, почти безоблачно.
В Полтаве завтра температура воздуха +15°...+26°, ясно и безоблачно.
В Одессе 23 июля - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +28°.
В Херсоне в пятницу ночью +14°, днем +27°, почти безоблачно.
В Николаеве будет ясно и безоблачно, ночью +14°, днем +27°.
В Запорожье завтра температура ночью +14°, днем +26°, ясно и безоблачно.
В Сумах завтра температура воздуха составит +14°...+25°, небольшая облачность.
В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +15°, днем +26°.
В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.
В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +14°...+24°.
В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +26°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +13°, днем +27°.
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