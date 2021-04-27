В стране продолжаются заморозки несмотря на конец апреля.

Заморозки в Украине продолжатся 28 и 29 апреля.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Ночью 28 апреля сильные заморозки в воздухе 0°...-5° - II уровень опасности, оранжевый, в юго-восточной части заморозки на поверхности почвы 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.

Ночью 29 апреля в Украине, кроме южной части и Закарпатья, на поверхности почвы заморозки 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.

В Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.

Заморозки в Украине ночью 27 апреля

Сегодня ночью, 27 апреля, в Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0°...-3° - II уровень опасности, оранжевый.

В южных областях - заморозки на поверхности почвы 0°...-5° - I уровень опасности, желтый.

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Автор: Елена Пилипчак