Перекрытые трассы и метровые сугробы: Румынию замело снегом (видео)
На дорогах страны произошел настоящий коллапс.
Румынию замело снегом. Сугробы местами достигают метра.
Об этом сообщает ТСН.
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На дорогах непогода вызвала коллапс и привела к многочисленным авариям. В полиции говорят, в основном причина в том, что многие водители еще не успели сменить шины на зимние. Несколько автомобилей перевернулись.
Коммунальщики не успевают расчищать дороги, поэтому несколько трасс пришлось перекрыть.
Впрочем, многие румыны вьюге обрадовались. Говорят, в этом году очень хотели, чтобы снег таки выпал и ничего, что до начала календарной зимы еще целая неделя.
Снег в Украине
Первый снег в этом сезоне в Украине выпал на Сумщине и Харьковщине еще неделю назад - 15 ноября. Однако тогда он был влажным, и большая его часть растаяла.
На прошлых выходных, 21 и 22 ноября, Харьков занесло снегом и он остался лежать. Фотографиями заснеженного города жители поделились в социальных сетях.
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