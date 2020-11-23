Перекрытые трассы и метровые сугробы: Румынию замело снегом (видео)

09:58, 23 ноября 2020
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На дорогах страны произошел настоящий коллапс.

Иллюстрация: снег / Фото REUTERS
Иллюстрация: снег / Фото REUTERS

Румынию замело снегом. Сугробы местами достигают метра.

Об этом сообщает ТСН.

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На дорогах непогода вызвала коллапс и привела к многочисленным авариям. В полиции говорят, в основном причина в том, что многие водители еще не успели сменить шины на зимние. Несколько автомобилей перевернулись.

Коммунальщики не успевают расчищать дороги, поэтому несколько трасс пришлось перекрыть.

Впрочем, многие румыны вьюге обрадовались. Говорят, в этом году очень хотели, чтобы снег таки выпал и ничего, что до начала календарной зимы еще целая неделя.

Снег в Украине

Первый снег в этом сезоне в Украине выпал на Сумщине и Харьковщине еще неделю назад - 15 ноября. Однако тогда он был влажным, и большая его часть растаяла.

На прошлых выходных, 21 и 22 ноября, Харьков занесло снегом и он остался лежать. Фотографиями заснеженного города жители поделились в социальных сетях.

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: снегзимаРумыния
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