В Канаде после 30-градусной жары внезапно выпал снег
В провинции Альберта резко похолодало.
На юге канадской провинции Альберта сильно похолодало, местами даже выпал снег.
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К примеру, в городе Калгари 5 сентября было +30 градусов жары, 6 сентября лил холодный дождь, а 7 сентября выпал снег, передает Stormnews со ссылкой на Calgary Herald.
Из-за снегопада на одном из шоссе рядом с Национальным парком Уотертон-Лейкс было затруднено движение, а Министерство охраны окружающей среды Канады выпустило предупреждение о морозах, призывая людей защитить чувствительные деревья и другие растения.
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2 сентября в Японии впервые в сентябре температура воздухе превысила +40 градусов. В городе Сандзе префектуры Ниигата зафиксировали 40,2 градуса Цельсия.
В американском штате Вайоминг неожиданно выпал снег. Снегопад, сопровождавшийся сильным ветром, был таким сильным, что пришлось закрывать автомобильные трассы между городами Шайенн, Ларами и Арлингтон.
В юго-восточной части австралийского штата Новый Южный Уэльс прошел сильный снегопад. Вблизи границы со штатом Виктория снежный покров достигал 30 см.
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