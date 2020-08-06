Юго-восток Австралии накрыл сильный снегопад (видео)

10:55, 6 августа 2020
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Вблизи границы со штатом Виктория снежный покров достигает 30 см.

Юго-восток Австралии накрыл сильный снегопад / twitter.com/SNOWSEARCH_aus
Юго-восток Австралии накрыл сильный снегопад / twitter.com/SNOWSEARCH_aus

В юго-восточной части австралийского штата Новый Южный Уэльс прошел сильный снегопад. 

На юго-востоке Австралии выпал снег

Вблизи границы со штатом Виктория снежный покров достигает 30 см, передает Stormnews со ссылкой на ABC South East NSW.

В городе Бомбала (761 м над уровнем моря) и его окрестностях возникли проблемы с автомобильным движением, некоторые дороги закрыты для проезда. Кроме того, из-за снегопада без света остались 750 домов.

Напомним, в Горных штатах США неожиданно прошли сильные снегопады. Осадки выпали на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга. В некоторых местах выпало несколько десятков сантиметров снега. 

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Теги: #снег#погода#Австралия
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