Юго-восток Австралии накрыл сильный снегопад (видео)

Вблизи границы со штатом Виктория снежный покров достигает 30 см.

Юго-восток Австралии накрыл сильный снегопад / twitter.com/SNOWSEARCH_aus

В юго-восточной части австралийского штата Новый Южный Уэльс прошел сильный снегопад.

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Вблизи границы со штатом Виктория снежный покров достигает 30 см, передает Stormnews со ссылкой на ABC South East NSW.

В городе Бомбала (761 м над уровнем моря) и его окрестностях возникли проблемы с автомобильным движением, некоторые дороги закрыты для проезда. Кроме того, из-за снегопада без света остались 750 домов.

Напомним, в Горных штатах США неожиданно прошли сильные снегопады. Осадки выпали на севере Айдахо, юго-западе Монтаны и юго-востоке Вайоминга. В некоторых местах выпало несколько десятков сантиметров снега.