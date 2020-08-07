На пляже в Сицилии пронесся водяной смерч (видео)
Смерч не нанес существенного ущерба.
В среду, 5 августа, в коммуне Чефалу на севере итальянского острова Сицилия пронесся водяной смерч.
Он вышел на берег и на пляже поднял в воздух большое количество песка, вызвав панику среди отдыхающих, сообщает Stormnews со ссылкой на Quotidiano.
Отмечается, что воронка не нанесла существенного ущерба.
Oggi tromba d’aria a #cefalù ? pic.twitter.com/M6VVbRCtPV— Daisy ? (@leseieventisei_) August 5, 2020
Напомним, в итальянской Генуе над Лигурийским морем прошел водяной смерч.
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