На пляже в Сицилии пронесся водяной смерч (видео)

15:04, 7 августа 2020
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Смерч не нанес существенного ущерба.

На пляже в Сицилии пронесся водяной смерч / скриншот
На пляже в Сицилии пронесся водяной смерч / скриншот

В среду, 5 августа, в коммуне Чефалу на севере итальянского острова Сицилия пронесся водяной смерч.

Он вышел на берег и на пляже поднял в воздух большое количество песка, вызвав панику среди отдыхающих, сообщает Stormnews со ссылкой на Quotidiano.

Отмечается, что воронка не нанесла существенного ущерба.

Напомним, в итальянской Генуе над Лигурийским морем прошел водяной смерч.

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Теги: #смерч
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