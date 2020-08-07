На пляже в Сицилии пронесся водяной смерч (видео)

Смерч не нанес существенного ущерба.

На пляже в Сицилии пронесся водяной смерч / скриншот

В среду, 5 августа, в коммуне Чефалу на севере итальянского острова Сицилия пронесся водяной смерч.

Он вышел на берег и на пляже поднял в воздух большое количество песка, вызвав панику среди отдыхающих, сообщает Stormnews со ссылкой на Quotidiano.

Отмечается, что воронка не нанесла существенного ущерба.

Напомним, в итальянской Генуе над Лигурийским морем прошел водяной смерч.