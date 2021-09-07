Уже завтра, 8 сентября, в Украине должно существенно потеплеть.

В Украину пришел антициклон, который изменит погоду. Завтра, 8 сентября, и в ближайшие дни потеплеет, а вероятность осадков будет небольшой.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, уже ближайшей ночью уменьшается вероятность заморозков, а днем в среду столбики термометров в Украине поднимутся до +17°...+24°.

Также синоптик предупредила о туманах в Украине.

Читайте также"Бабье лето" приближается: синоптики дали прогноз до конца недели

"Характерный осенний нюанс - утренние туманы... внимательно на дороге", - предупредила она.

Погода в Киеве

По данным синоптика Натальи Диденко, в Киеве 8 сентября дневная температура воздуха уже достигнет +20°...+22° градусов. Дождей не предвидится, будет малооблачная сухая погода.

"Такая погода еще будет продолжаться", - резюмировала синоптик.

Напомним, уже с середины текущей недели в Украину с юга и с юго-запада начнет поступать более теплый воздух и температура будет расти. Как сообщила синоптик Укргидрометцентра Александра Хала, в ближайшие сутки дневные температуры будут на уровне + 14... +19 градусов. Но в конце недели температурные показатели будут в пределах +20... +25 градусов днем, на юге и юго-востоке, на Приазовье возможны более высокие температуры

Автор: Екатерина Лиманская