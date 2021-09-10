Небольшие дожди в Украине возможны 12 сентября.

Ближайшие выходные, 11 и 12 сентября, в Украине будет теплая погода, но местами возможны небольшие дожди.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Дождей в большинстве областей Украины не будет. Разве что в воскресенье в Крыму, на Херсонщине, локально на Закарпатье может что-то немного покапать, но ничего серьезного", - сказала она.

По данным синоптика, температура воздуха будет достигать +22...+26 градусов.

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Погода в Киеве

По словам Натальи Диденко, в Киеве 11-12 сентября ожидается прекрасная погода - сухо, солнечно, со свежестью утром теплыми днями.

"Максимально в столице в течение субботы-воскресенья +23...+25 градусов", - сказала она.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня прогнозирует, что "бабье" лето продержится в Украине еще несколько дней. Изменения погоды стоит ждать с 14 сентября, когда с северо-запада будет перемещаться активный атмосферный фронт. Он принесет небольшие дожди. После прохождения фронта с 16 сентября температура начнет снижаться до +4...+6 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская