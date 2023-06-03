4 июня на крайнем севере и в Карпатах возможны заморозки на поверхности почвы.

Сегодня и завтра в Украине ожидается снижение температуры. Особенно холодными будут ночи, а кое-где возможны заморозки на почве. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает "Метеопрог".

Погода 3 июня - прогноз на сегодня

В западных областях, по данным Игоря Кибальчича, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем ожидается +15...+20 °С.

В северных областях днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха также +15...+20 °С.

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В центральном регионе страны в течение суток ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем при грозах местами шквалы до 15-20 м/с. Столбики термометров днем будут показывать +20...+25 °С.

На юге Украины днем местами небольшой дождь. Скорость ветра составит 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Воздух прогреется до +22. ..+27 °С.

В восточных областях днем небольшой, местами умеренный дождь, и грозы. Скорость ветра составит 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха на уровне +22. ..+27 °С.

Погода 4 июня - прогноз на завтра

В воскресенье в западных и северных областях малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +3 ... +8 °С, днем +18...+ 23 °С.

"На крайнем севере и в Карпатах возможны заморозки на поверхности почвы -3...0 °С", - предупредил синоптик.

В центральных областях 4 июня будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11°С, днем воздух прогреется до +19...+24 °С.

В южных и восточных областях ожидается переменная облачность, также без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 °С, в Крыму до +16 °С; днем +19...+24 °С.

Похолодание в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, 3 и 4 июня в Украине ожидается кратковременное похолодание. Особенно холодными станут ночи. В конце недели, 4 июня, по всей стране ожидается от +18° до +23°.

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