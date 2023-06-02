Заморозки на поверхности почвы ожидаются на крайнем севере, в Карпатах, а также в Волынской и Львовской областях.

В ближайшие выходные, 3 и 4 июня, по всей Украине ожидается кратковременное похолодание, местами - заморозки на почве. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

По словам синоптика, в ближайшие двое суток произойдут определенные изменения в погодных условиях по всей территории страны.

"В связи с прохождением холодного фронта и последующим вторжением воздушной массы с севера будет наблюдаться снижение температуры практически во всех областях, за исключением Приазовья и крайнего востока", - пояснил он.

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По словам специалиста, ощутимо снизится ночная температура, особенно в западных и северных областях. Кроме того, атмосферный фронт повлечет дожди, местами с грозами и шквалами в субботу, а уже в воскресенье погоду будет определять молодой антициклон, поэтому атмосферное давление ожидается высоким.

Так, по прогнозу Кибальчича, 3 июня в Волынской и Львовской областях на поверхности почвы местами ожидаются заморозки -3...0 °С, а 4 июня заморозки -3...0 °С на поверхности почвы возможны на крайнемсевере и в Карпатах.

Похолодание в Украине

О похолодании в Украине свидетельствуют и данные Погода УНИАН. Согласно прогнозу, 3 июня до +17°...+20° похолодает на севере и западе Украины. А уже на следующий день похолодание распространится по всей стране.

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