Особенно холодными станут ночи, ведь температура будет опускаться до +6°...+9°.

В ближайшие выходные, 3 и 4 июня, в Украине ожидается похолодание. Первыми его ощутят жители западных и северных областей, где столбики термометров днем покажут +17°...+20°, а ночью местами будет лишь +6°...+9°. К концу недели по всей стране ожидается от +18° до +23°. Также в субботу часть Украины накроют дожди и ливни. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +11°, днем +19°. В воскресенье ночью ожидается +10°, а днем +21°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +7°, днем +19°, ясно и безоблачно. В воскресенье ночью +7°, днем +21°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +6°, днем +19°, ясно и безоблачно. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +22°.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +9°...+20°. В воскресенье температура будет +6°...+23°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +22°, небольшой дождь. В воскресенье - ясно и безоблачно, +13°...+23°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +15°, днем +23°, небольшая облачность, ливень. В воскресенье столбики термометров покажут +9°...+21°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +23°, небольшой дождь. В воскресенье температура составит +11°...+20°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, ливень, +13°...+23°. В воскресенье - небольшая облачность, +13°...+20°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье ночью ожидается +13°, днем +23°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +11°, днем +25°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +20°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +12°, днем +25°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +11°, днем +21°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно, температура ночью +7°, днем до +15°. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +18°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +18°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +7° ночью и днем +21°.

В Трускавце в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +18°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +7°...+20°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +19°. В воскресенье - небольшая облачность, +10°...+22°.

В Затоке в субботу - практически безоблачно, ночью +17°, днем +22°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +13°...+22°.

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