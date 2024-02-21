Синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине 22 февраля.

22 февраля в Украине ожидается неоднородная погода. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, теплее всего будет на Западе +7...+11 градусов, а холоднее всего - на востоке, где температура не поднимется выше +1...+4 градуса. На остальной территории криины в течение дня ожидается +4...+8 градусов, а в Крыму - до +10 градусов.

"Ветер с юго-запада, веселый, порой порывистый", - предостерегает синоптик.

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Осадки, по ее прогнозу, ожидаются на севере, на Харьковщине, Луганщине и в околокарпатских областях. На остальной территории ожидается погода без существенных осадков, а на юге - с солнечными прояснениями.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве в четверг местами пройдет небольшой дождь. Также синоптик Наталья Диденко предупреждает об порывистом юго-западном ветре. В течение дня 22 февраля в столице потеплеет до +6...+9 градусов .

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что февраль 2024 может оказаться рекордно теплым. По его данным, в третьей декаде месяца Украина окажется между двумя большими областями разного давления, а температура окажется выше климатической нормы сразу на 4-8 градусов. Наиболее высокие температуры ожидаются в Одесской и западных областях.

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