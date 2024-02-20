21 февраля в Киеве пройдет небольшой дождь.

В среду, 21 февраля, киевлян ждет резкое потепление. Температура, по сравнению с предыдущим днем, повысится на 5-6 градусов. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью в столице будет около +2°, а днем воздух прогреется до +7°. Ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью. В первой половине дня ожидается небольшой дождь.

Ветер изменит свое направление на западное и юго-западное, его скорость составит 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но сниженное, 749-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 21 февраля - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +4°, днем +8°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Тернополе 21 февраля ночью будет +4°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +3°...+9°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +4° днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+2°, мокрый снег.

В Одессе 21 февраля - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +6°.

В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +3°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -1°...+7°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +4°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +3°.

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