В среду, 21 февраля, киевлян ждет резкое потепление. Температура, по сравнению с предыдущим днем, повысится на 5-6 градусов. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.
Ночью в столице будет около +2°, а днем воздух прогреется до +7°. Ожидается пасмурная погода со сплошной облачностью. В первой половине дня ожидается небольшой дождь.
Ветер изменит свое направление на западное и юго-западное, его скорость составит 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но сниженное, 749-750 миллиметров ртутного столба.
Погода 21 февраля - прогноз по городам Украины
Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +4°, днем +8°.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.
В Тернополе 21 февраля ночью будет +4°, днем +8°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +2°, днем +9°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +3°...+9°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +4° днем +7°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +5°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +5°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -1°...+2°, мокрый снег.
В Одессе 21 февраля - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +6°.
В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°.
В Запорожье температура ночью -3°, днем +3°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +1°, пасмурно, сплошная облачность.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.
В Днепре температура ночью будет -2°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -1°...+7°.
В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +4°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -6°, днем +3°.