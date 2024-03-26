Одновременно с потеплением в Украине ожидается и некоторое усиление ветра.

В Украине ожидается серьезное потепление. Температура будет повышаться постепенно в течение ближайших дней и в конце концов пересечет отметку в +20°, а в некоторых областях воздух прогреется даже до летних +24°. Об этом в комментарии NV рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

По ее данным, днем 27 марта в восточных областях местами может быть небольшой дождь. 28 марта осадки ожидаются на Закарпатье и Прикарпатье. В то же время на остальной территории будет сухая и спокойная погода, а уже днем в большинстве областей ожидается существенное потепление до +10°...+17°.

"Это поступление тепла будет сопровождаться более ощутимым ветерком, 7-12 м/с", - сообщила Наталья Птуха.

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Также, по ее прогнозу, 29 марта в большинстве восточных областей пройдет небольшой дождь, а на высокогорье Карпат вероятен мокрый снег. На востоке страны осадки продолжатся и 30 марта.

30 марта почти по всей стране воздух прогреется до +16...+22. Особенно тепло будет на западе Украины, где местами температура подскочит вплоть до +24 градусов.

Такая теплая погода, по данным синоптика, будет сохраняться и 1 апреля, но уже со 2 числа поступят новые атмосферные фронты. Они принесут дожди и некоторое снижение температуры. но, по словам Птухи, резкого похолодания не будет - плюсовые значения температуры останутся как днем, так и ночью.

Погода в Украине 26 марта - прогноз на сегодня

Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

На юге страны, в большинстве центральных и северных областей ожидаются умеренные дожди. Днем в восточных областях местами пройдет небольшой дождь.

Столбики термометров днем по всей Украине покажут 8-13° тепла.

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