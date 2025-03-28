Суббота в Украине будет теплой, однако местами будет остывать, а также усилится ветер до штормовых порывов.

На выходных в Украине ожидается неоднородная погода с дождями и ветром. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В частности, по ее данным, в субботу дожди пройдут на юге, востоке (кроме Харьковщины) и юго-западе страны. На остальной территории сохранится сухая погода.

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Температура воздуха будет еще довольно теплой, днем +12...+18 градусов.

"Снижать температуру комфорта будет сильный западный ветер, возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду", - акцентировала синоптик.

В Киеве, по ее данным, 29 марта будет сухо, воздух прогреется до +14 градусов, однако ожидается сильный ветер.

Погода в апреле - прогноз на месяц

В апреле в Украине прогнозируется в целом теплая погода с увеличением солнечных дней. Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, что температурные показатели продолжат расти, причем динамика будет еще заметнее, чем в марте.

По всей Европе температура прогнозируется достаточно высокой, особенно в восточных и северо-восточных регионах. В то же время в горных районах, в частности в Альпах и Карпатах, температуры останутся в пределах климатической нормы.

В Украине апрель будет теплее средних многолетних значений на 1,5-2,7 °С. Вегетация растений активизируется, а кратковременные похолодания могут приводить к заморозкам. Количество осадков в целом будет соответствовать норме, на Левобережье осадков может выпасть больше нормы на 20-50%. Снег в Карпатах еще возможен, а на равнинной части Украины его вероятность низкая.

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