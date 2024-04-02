Сегодня уже похолодает и задождит на западе Украины.

С сегодняшнего дня погода в Украине начнет меняться. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, в западных областях пройдут дожди, местами грозы, а температура воздуха снизится до +14...+19 градусов. На остальной территории Украины останется погода без существенных осадков и температура на уровне +20...+25 градусов.

Также синоптик предупредила о сильном ветре, порывы которого могут достигать штормовых значений 15-20 м/с.

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"Возможно ухудшение видимости, осложнение самочувствия из-за переноса пыли из Сахары", - предупредила специалист.

В Киеве сегодня будет без осадков, разве только вечером местами пройдет незначительный дождь, временами с грозой. Максимальная температура воздуха 2 апреля в столице достигнет +24 градусов.

"В течение 3, 4 и 5 апреля ожидается снижение температуры воздуха", - сообщила Наталка Диденко.

Похолодание в Украине - что известно

Ранее о похолодании и дождях в Украине сообщала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее данным, в Украине ожидается поступление атмосферных фронтов, которые и принесут нам местами осадки. Снижение температуры, по ее данным, также ожидается, но оно не будет кардинальным - останется "плюс".

Синоптик Игорь Кибальчич в комментарии Погода УНИАН сообщил, что ожидается снижение температуры на 5-10 градусов и местами не исключены заморозки. В частности, при определенных условиях, ночью возможно снижение температуры, особенно в низменных местностях, вдоль рек, озер, на территории оврагов.

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