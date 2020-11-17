Шквальный ветер и ливни: ураган "Йота" бушует в Центральной Америке (фоторепортаж, видео)

На колумбийском острове Провиденсия от стихии пострадало более 90% инфраструктуры.

Сразу несколько стран в Центральной Америке страдают от последствий урагана "Йота".

Об этом сообщает ТСН.

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Скорость ветра в эпицентре достигает 160 км/ч. На колумбийском острове Провиденсия ураган уже унес по меньшей мере одну жизнь. К тому же, более 90% инфраструктуры, по сообщениям, пострадало от стихии. Местный аэропорт не работает из-за завалов горами обломков.

"Йота" также обрушился на Никарагуа - туда непогода пришла со шквальным ветром и ливнями.

По прогнозам, от урагана пострадают и другие страны Центральной Америки: о вероятности наводнений предупреждают в Гондурасе, Гватемале и Панаме.

Сильные штормы в США

Штормы, сопровождавшиеся сильным ветром, привели к массовым отключениям электроэнергии на Среднем Западе и северо-востоке США в выходные дни, коснувшись более 800000 домов.

Скорость ветра составила до 122 км/ч, что вызвало отключение электроэнергии и наводнения.

В Огайо было зарегистрировано более 350000 отключений электроэнергии, а в Мичигане - 210000. К вечеру воскресенья более 800000 домов в регионе потеряли доступ к электроэнергии.

Сильный ветер также привел к жертвам в Огайо: 63-летняя женщина погибла в результате удара упавшим деревом.

Сильный ветер повалил деревья и спровоцировал наводнение на берегу Великих озер, которое продолжалось до понедельника.