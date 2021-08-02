Снижение температуры коснется западных областей Украины.

Неделя в Украине начнется с высоких температур на востоке страны и с похолодания - на западе. В восточных областях ожидается жара до +38°, а в западных столбики термометров опустятся до комфортных +23°...+25°. Кое-где пройдут дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +30°, небольшой дождь.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне в понедельник ожидается почти безоблачная погода, ночью +13°, днем +23°.

В Тернополе 2 августа ночью будет +13°, днем +24°, почти безоблачно.

В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +13°, днем +28°.

В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +30°.

В Виннице сегодня будет +15°...+29°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +15°, днем +30°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +34°, ливень.

В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+35°.

В Одессе 2 августа - почти безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.

В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +35°, почти безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.

В Запорожье сегодня температура ночью +21°, днем +34°, почти безоблачно.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+33°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +35°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник почти безоблачно, +19°...+33°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +36°.

Народные приметы на 2 августа

2 августа - Ильин день. Святой покровитель этого дня считался могучим и грозным распорядителем самых страшных и благодетельных сил природы. На Илью до обеда лето, после обеда осень.

Автор: Екатерина Лиманская