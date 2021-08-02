Сегодня в некоторых областях Украины будет комфортная температура / фото УНИАН

Неделя в Украине начнется с высоких температур на востоке страны и с похолодания - на западе. В восточных областях ожидается жара до +38°, а в западных столбики термометров опустятся до комфортных  +23°...+25°. Кое-где пройдут дожди.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +30°, небольшой дождь.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +23°, небольшой дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +14°, днем +24°, небольшой дождь.
  • В Ривне в понедельник ожидается почти безоблачная погода, ночью +13°, днем +23°.
  • В Тернополе 2 августа ночью будет +13°, днем +24°, почти безоблачно.
  • В Хмельницком сегодня будет немного облачно, ночью +13°, днем +28°.
  • В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +25°, ливень.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +15°, днем +30°.
  • В Виннице сегодня будет +15°...+29°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +15°, днем +30°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°, ливень.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +34°, ливень.
  • В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+35°.
  • В Одессе 2 августа - почти безоблачно, температура ночью +20°, днем +31°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +20°, днем +35°, почти безоблачно.
  • В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
  • В Запорожье сегодня температура ночью +21°, днем +34°, почти безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +18°...+33°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +35°.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +34°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник почти безоблачно, +19°...+33°.
  • В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +20°, днем +35°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +36°.
Погода в Украине 2 августа / фото УНИАН

Народные приметы на 2 августа

2 августа - Ильин день. Святой покровитель этого дня считался могучим и грозным распорядителем самых страшных и благодетельных сил природы. На Илью до обеда лето, после обеда осень.

Автор: Екатерина Лиманская