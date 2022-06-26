В последнее воскресенье июня в Украине ожидается очень теплая и сухая погода. Будет дождь только на юге.

Сегодня в Украине станет значительно теплее. Особенно на Закарпатье, где ожидается до +32°. Осадки практически покинут территорию нашей страны, лишь на юге еще кое-где ожидаются небольшие дожди с грозами.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, на западе Украины сегодня будет теплее всего. Здесь в течение дня воздух прогреется до +24°...+27°, а в Закарпатской области - до +32°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

На севере Украины сегодня также будет тепло. Здесь воздух прогреется до +26°...+29°. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Жителей центральных областей ждет температура от +25° до +27° и небольшая облачность. На востоке страны ожидается +25°...+28°.

На юге в Николаевской и Запорожской областях, а также в Крыму ожидаются небольшие дожди, в Херсонской - с грозами. В Крыму будет +22°, а на остальной территории - до +28°.

Как сообщал Погода УНИАН, ближайшие несколько дней температура в Украине будет постепенно повышаться. В начале следующей недели в большинстве областей уже будет привычная летняя жара +28°...+31°, а во вторник ударит до +35°.

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