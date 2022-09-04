Осадки вероятны лишь на крайнем востоке страны.

В первое воскресенье осени в Украине будет холодно. Сегодня, 4 сентября, в большинстве областей ожидается от +16° до +19°, лишь на Закарпатье и юге местами воздух прогреется до +20°...+23°. Дожди покинут территорию страны. Немного покапать может только на крайнем востоке.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет +17°...+19°, за исключением Закарпатской области, где столбики термометров покажут +23°. Без осадков, однако будет преобладать пасмурная погода, местами - с прояснениями.

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На севере страны сегодня также будет сухо. Температура будет колебаться в диапазоне +18°...+20°.

Жителей центральных областей ждет температура от +16° до +20°. Самая холодная погода ожидается в районе Днепра. Без осадков, небольшая облачность.

На востоке Украины сегодня также будет довольно холодно, как для начала осени. Здесь термометры покажут +16°...+18°. В Луганской области ожидаются небольшие дожди. На остальной территории - сухо, небольшая облачность.

В южных областях сегодня будет традиционно теплее всего. Здесь воздух прогреется до +18°...+22°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

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