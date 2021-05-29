В Черновицкой и Винницкой области осадков не ожидается.

Сегодня, 29 мая, практически по всей Украине пройдут дожди, местами с грозами. Без осадков останутся лишь Черновицкая и Винницкая области.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В центральных регионах пройдут ливни с грозами. Днем ожидается до +24°.

На западе Украины - переменная облачность, пройдут ливни, местами - небольшие дожди. Днем температура продержится на уровне +15°...+17°, а ночью опустится до +8°...+10°.

На севере - также переменная облачность, дожди, в Сумской области - гроза. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +17°, а ночью покажут +11°.В Киеве - ливень, +12°...+18°.

На юге воздух прогреется до +26°, переменная облачность. В Запорожской области - грозы, в Крыму - грозы и дожди.

На востоке будет теплее всего. Днем температура составит +24°...+27°, а ночью упадет до +14°. Повсеместно - дожди, в Днепропетровской области - грозы.

Народные приметы 29 мая

29 мая - Федор Житник. Этот день был последним для посева всех яровых культур. Об этом говорили: "У Житника забота - ячменное поле заборонить".

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Автор: Екатерина Лиманская