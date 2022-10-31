Ожидается небольшая облачность, без осадков.

В последний день октября в Киеве заметно похолодает.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В течение дня столбики термометров в столице не поднимутся выше +10 градусов, а ближе к ночи опустится до +5. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

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Прохлады добавит северо-западный ветер, скорость которого ожидается около 3,3 - 6,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 747-751 миллиметр ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +16°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Тернополе 31 октября ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.

В Виннице сегодня будет +5°...+12°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +11°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +3°...+9°.

В Одессе 31 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне в понедельник ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Запорожье сегодня температура ночью +4°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+6°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +7°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +3°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+13°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +7°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +6°.

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