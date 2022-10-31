В последний день октября в Киеве заметно похолодает.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В течение дня столбики термометров в столице не поднимутся выше +10 градусов, а ближе к ночи опустится до +5. Ожидается небольшая облачность, без осадков.
Прохлады добавит северо-западный ветер, скорость которого ожидается около 3,3 - 6,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, но будет расти, 747-751 миллиметр ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +16°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
В Тернополе 31 октября ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.
В Виннице сегодня будет +5°...+12°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +11°, практически безоблачно.
В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +10°.
В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +3°...+9°.
В Одессе 31 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
В Херсоне в понедельник ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
В Запорожье сегодня температура ночью +4°, днем +11°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +2°...+6°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +7°.
В Днепре сегодня температура ночью будет +3°, днем +9°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+13°.
В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +7°.
В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +6°.