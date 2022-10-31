Погода на сегодня / фото ua.depositphotos.com

Неделя в Украине начнется с похолодания, которое затронет всю страну, кроме некторых западных областей. Холоднее всего будет на востоке и северо-всотоке. Местами столбики термометров не поднимутся выше +6°...+8°. Без существенных осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +4°, днем +10°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +16°.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
  • В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
  • В Тернополе 31 октября ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.
  • В Виннице сегодня будет +5°...+12°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +11°, практически безоблачно.
  • В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +10°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +3°...+9°.
  • В Одессе 31 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
  • В Запорожье сегодня температура ночью +4°, днем +11°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах температура воздуха составит +2°...+6°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +7°.
  • В Днепре сегодня температура ночью будет +3°, днем +9°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+13°.
  • В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +7°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +6°.
Погода в Украине 31 октября / фото УНИАН

Народные приметы на 31 октября

Видео дня

31 октября -день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет - сколько снегу ни падать, все будет таять. 

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