Температура в некоторых областях не поднимется выше +6...+8 градусов.

Неделя в Украине начнется с похолодания, которое затронет всю страну, кроме некторых западных областей. Холоднее всего будет на востоке и северо-всотоке. Местами столбики термометров не поднимутся выше +6°...+8°. Без существенных осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +4°, днем +10°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +16°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Тернополе 31 октября ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.

В Виннице сегодня будет +5°...+12°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +11°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +3°...+9°.

В Одессе 31 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.

В Херсоне в понедельник ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Запорожье сегодня температура ночью +4°, днем +11°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +2°...+6°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +7°.

В Днепре сегодня температура ночью будет +3°, днем +9°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+13°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +7°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +6°.

Народные приметы на 31 октября

Видео дня

31 октября -день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет - сколько снегу ни падать, все будет таять.

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