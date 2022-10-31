Неделя в Украине начнется с похолодания, которое затронет всю страну, кроме некторых западных областей. Холоднее всего будет на востоке и северо-всотоке. Местами столбики термометров не поднимутся выше +6°...+8°. Без существенных осадков.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +4°, днем +10°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +16°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
- В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
- В Тернополе 31 октября ночью будет +7°, днем +13°, небольшая облачность.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +10°...+16°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +17°.
- В Виннице сегодня будет +5°...+12°, небольшая облачность.
- В Житомире в понедельник будет ночью +4°, днем +11°, практически безоблачно.
- В Черкассах сегодня будет ясно и безоблачно, ночью +5°, днем +10°.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +3°...+9°.
- В Одессе 31 октября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +15°.
- В Херсоне в понедельник ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
- В Запорожье сегодня температура ночью +4°, днем +11°, ясно и безоблачно.
- В Сумах температура воздуха составит +2°...+6°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +7°.
- В Днепре сегодня температура ночью будет +3°, днем +9°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+13°.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +7°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +6°.
Народные приметы на 31 октября
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31 октября -день Луки. Пока лист с вишни чисто не опадет - сколько снегу ни падать, все будет таять.