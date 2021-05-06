Смерчи появились после шторма.

4 мая у побережья Нового Южного Уэльса, Австралия, были одновременно замечены 5 водяных смерчей.

Об этом сообщает The Watchers.

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Водяные смерчи образовались у пляжа Олд Бар в Харрингтоне. Подобное появление сразу пяти смерчей считается редкостью.

Шторм, после которого они появились, также вызвал сильный град.

Справка УНИАН. Водяной смерч - воронкообразный вихрь воздуха и воды, образующийся над поверхностью большого водоема и соединенный с кучевым облаком. По своей природе подобен обычному смерчу.

Водяной смерч может образоваться в случае прохождения обычного смерча над водной поверхностью. Чаще встречается в тропических широтах.

В отличие от классического смерча, водяной смерч существует всего 15-30 минут, намного меньше в диаметре (от 5 до 200 метров), скорость движения и вращения ниже в два-три раза, не обязан сопровождаться ураганным ветром.

Циклон в Австралии

Практически месяц назад, 12 апреля, на Западную Австралию обрушился тропический циклон.

Порывы ветра скоростью до 170 км/ч и мощные ливни - стихия свирепствовала несколько часов. Более 20000 домов остались без электричества.

До этого циклон свирепствовал в Индонезии - там из-за непогоды погибли более 170 человек, почти полсотни до сих пор считаются пропавшими без вести.

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Автор: Елена Пилипчак