Более 20 тысяч домов остались без электричества.

Десятки разрушенных домов, поломанные деревья и оборванные линии электропередач. На Западную Австралию обрушился тропический циклон.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Порывы ветра скоростью до 170 км/ч и мощные ливни - стихия свирепствовала несколько часов. Более 20000 домов остались без электричества.

На прошлой неделе этот циклон свирепствовал в Индонезии - там из-за непогоды забросили более 170 человек, почти полсотни до сих пор считаются пропавшими без вести.

Торнадо в США

По меньшей мере 2 человека погибли и еще 7 получили ранения в результате грозы, вызвавшей сильный ветер и 5 торнадо на побережье Мексиканского залива, США.

Скорость ветра достигала 225 км/ч, были разрушены 6 домов и 2 трейлера, 7 человек получили ранения, 2 человека погибли.

Предупреждения о наводнениях, град и грозы также были даны в некоторых частях Оклахомы, Техаса, Арканзаса и Миссисипи, коснувшись почти 6 миллионов жителей.

Два торнадо налетели на Луизиану, два - на Миссисипи и один - на Арканзас.

По состоянию на юг субботы, 10 апреля, более 50000 человек в Арканзасе, Флориде, Луизиане и Миссисипи остались без электричества.

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Автор: Елена Пилипчак