Климатолог анонсировала на ближайшие дни самый холодный период в 2021 году

По словам климатолога, в феврале украинцев ожидают много морозных дней.

Украинцев ждет похолодание / фото УНИАН

В Украине ближайшие дни будут самыми холодными в текущем году, заявила климатолог Вера Балабух.

Об этом сообщает "Апостроф".

Эксперт предупреждает: сейчас рано говорить о том, что зима уйдет раньше и ее сменит весна.

Читайте также Похолодание будет усиливаться: синоптик рассказала, сколько в Украине продержатся морозы

"Этот процесс очень макро-масштабный. Он занимает почти все северное полушарие. К сожалению, нельзя ожидать, что к концу февраля у нас снова будут плюсовые температуры. Однако период, который мы будем переживать в ближайшие дни, будет самым холодным в этом году", - сказала Балабух.

По ее словам, если в ближайшее время и будут низкие температуры, то по сравнению с этими днями они будут значительно выше.

Погода в Украине: прогноз синоптиков