Климатолог анонсировала на ближайшие дни самый холодный период в 2021 году
По словам климатолога, в феврале украинцев ожидают много морозных дней.
В Украине ближайшие дни будут самыми холодными в текущем году, заявила климатолог Вера Балабух.
Об этом сообщает "Апостроф".
Эксперт предупреждает: сейчас рано говорить о том, что зима уйдет раньше и ее сменит весна.
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"Этот процесс очень макро-масштабный. Он занимает почти все северное полушарие. К сожалению, нельзя ожидать, что к концу февраля у нас снова будут плюсовые температуры. Однако период, который мы будем переживать в ближайшие дни, будет самым холодным в этом году", - сказала Балабух.
По ее словам, если в ближайшее время и будут низкие температуры, то по сравнению с этими днями они будут значительно выше.
Погода в Украине: прогноз синоптиков
- В субботу, 13 февраля, в Украине продолжит ухудшаться погода.
- 13 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях - метели, а в большинстве регионах на дорогах возможна гололедица.
- В Киеве и Киевской области днем 12 февраля и в течение 13 февраля прогнозируют ветер 15-20 м/с, метели и гололедицу на дорогах.
- Винница-12°... -15°
- Днепр+5°... -13°
- Донецк+10°... -11°
- Житомир-12°... -14°
- Запорожье+6°... -12°
- Ивано-Франковск-11°... -13°
- Киев-11°... -14°
- Кропивницкий-8°... -15°
- Луганск+12°... -9°
- Луцк-11°... -14°
- Львов-10°... -14°
- Николаев-6°... -11°
- Одесса-6°... -11°
- Полтава+2°... -14°
- Ровно-12°... -15°
- Симферополь+9°... -9°
- Сумы+2°... -15°
- Тернополь-13°... -15°
- Харьков+5°... -12°
- Херсон-3°... -11°
- Хмельницкий-12°... -14°
- Черкассы-10°... -16°
- Чернигов-9°... -14°
- Черновцы-11°... -12°