Климатолог анонсировала на ближайшие дни самый холодный период в 2021 году

22:01, 12 февраля 2021
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По словам климатолога, в феврале украинцев ожидают много морозных дней.

Украинцев ждет похолодание / фото УНИАН
Украинцев ждет похолодание / фото УНИАН

В Украине ближайшие дни будут самыми холодными в текущем году, заявила климатолог Вера Балабух.

Об этом сообщает "Апостроф".

Эксперт предупреждает: сейчас рано говорить о том, что зима уйдет раньше и ее сменит весна.

Похолодание будет усиливаться: синоптик рассказала, сколько в Украине продержатся морозы

"Этот процесс очень макро-масштабный. Он занимает почти все северное полушарие. К сожалению, нельзя ожидать, что к концу февраля у нас снова будут плюсовые температуры. Однако период, который мы будем переживать в ближайшие дни, будет самым холодным в этом году", - сказала Балабух.

По ее словам, если в ближайшее время и будут низкие температуры, то по сравнению с этими днями они будут значительно выше.

Погода в Украине: прогноз синоптиков

  • В субботу, 13 февраля, в Украине продолжит ухудшаться погода
  • 13 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях - метели, а в большинстве регионах на дорогах возможна гололедица.
  • В Киеве и Киевской области днем 12 февраля и в течение 13 февраля прогнозируют ветер 15-20 м/с, метели и гололедицу на дорогах.

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Автор: Юрий Годован

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Теги: погодапохолодание
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