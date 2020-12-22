Атмосферные фронты принесут в Украину налипание мокрого снега и дожди - синоптик

13:01, 22 декабря 2020
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В восточных областях столбики термометров опустятся до -4°.

В Украине ожидается мокрый снег / фото УНИАН
В Украине ожидается мокрый снег / фото УНИАН

Смена воздушных масс идет в Украину. Атмосферные фронты принесут уже завтра снег, налипание мокрого снега и дождь - в зависимости от градусов.

Об этом сообщила Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, части юга и центра Украины.

В нашей восточной части, а также к Днепропетровщине, Полтавщине, Запорожью и Крыму, фронты не дойдут, там еще повлияет восточный антициклон, без существенных осадков.

На Западе ожидается завтра днем +3°...+7°, в восточных областях еще морозно, в течение дня холоднее, -1°...-4°. Ночью на востоке -5°...-9°.

В большинстве областей Украины в течение дня среды потеплеет до -2°...+2°.

Ожидается порывистый ветер.

В Киеве 23 декабря фронты организуют погоду сначала со снегом, который позже будет переходить в мокрый снег и, возможно, дождь. Температура воздуха в столице ночью -1°...-4°, завтра днем потеплеет до нуля.

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Автор: Елена Пилипчак

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