Синоптик назвала регионы Украины, в которых завтра выпадет снег
Температура воздуха ближайшей ночью в западных областях снизится до -11°.
Завтра, 2 декабря, в Украине будет преобладать влажная погода: снег и мокрый снег ожидаются на севере, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма. К осадкам будет присоединяться налипание мокрого снега, гололед.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
В первый день зимы температура в Карпатах упала до -12°
Существенные осадки маловероятны в среду на востоке Украины, а в западных областях вообще будет преобладать сухая, даже местами солнечная погода.
Ветер будет восточного направления, умеренный, в восточной части будет усиливаться до штормового.
Температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается 0°...-4°, в западных областях -4°...-11°.
Завтра днем она составит от -2° до +2°, на крайнем юге до +2°...+5°.
В Киеве 2 декабря будет облачно, сыро, периодический небольшой снег или мокрый снег. Ночью до -1°...-4°, днем около 0°.
Синоптик отметила, что во второй половине недели ожидается небольшое потепление.
Предупреждение об ухудшении погоды в Украине
Сегодня, 1 декабря, в большинстве северных, центральных и южных областей Украины небольшой снег и налипание мокрого снега, на остальной территории - без осадков.
На территории Украины, кроме юго-восточной и восточной частей, местами гололедица.
"2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, 3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, небольшой снег и мокрый снег. Кроме юго-восточной части страны, местами гололедица", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
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