Синоптик назвала регионы Украины, в которых завтра выпадет снег

Температура воздуха ближайшей ночью в западных областях снизится до -11°.

Мокрый снег ожидается в большинстве регионов / фото УНИАН

Завтра, 2 декабря, в Украине будет преобладать влажная погода: снег и мокрый снег ожидаются на севере, в центральных областях и в южной части, кроме Запорожья и Крыма. К осадкам будет присоединяться налипание мокрого снега, гололед.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Существенные осадки маловероятны в среду на востоке Украины, а в западных областях вообще будет преобладать сухая, даже местами солнечная погода.

Ветер будет восточного направления, умеренный, в восточной части будет усиливаться до штормового.

Температура воздуха в Украине ближайшей ночью ожидается 0°...-4°, в западных областях -4°...-11°.

Завтра днем она составит от -2° до +2°, на крайнем юге до +2°...+5°.

В Киеве 2 декабря будет облачно, сыро, периодический небольшой снег или мокрый снег. Ночью до -1°...-4°, днем около 0°.

Синоптик отметила, что во второй половине недели ожидается небольшое потепление.

Предупреждение об ухудшении погоды в Украине

Сегодня, 1 декабря, в большинстве северных, центральных и южных областей Украины небольшой снег и налипание мокрого снега, на остальной территории - без осадков.

На территории Украины, кроме юго-восточной и восточной частей, местами гололедица.