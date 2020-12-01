Налипание мокрого снега и гололед: украинцев предупредили об ухудшении погоды в ближайшие три дня

В течение 1-3 декабря в Украине будет ухудшаться погода.

В Украине ожидается гололедица / фото УНИАН

Сегодня, 1 декабря, в большинстве северных, центральных и южных областей Украины небольшой снег и налипание мокрого снега, на остальной территории - без осадков.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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На территории Украины, кроме юго-восточной и восточной частей, местами гололедица.

"2 декабря в Украине, кроме западных и восточных областей, 3 декабря ночью в большинстве регионов, кроме западной части, днем на Левобережье, небольшой снег и мокрый снег. Кроме юго-восточной части страны, местами гололедица", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на декабрь от синоптика Игоря Кибальчича

Декабрь будет по-настоящему зимним на востоке страны, а на западе - наоборот будет теплее, чем обычно в этом месяце.

По словам кандидата географических наук, синоптика Харьковского гидрометцентра Игоря Кибальчича, вследствие усиления холодного Сибирского антициклона и его разрастания по территории произойдет постепенное снижение температуры на большей части Украины. Особенно это коснется восточных областей, где первый календарный месяц зимы станет по-настоящему зимним со среднемесячной температурой ниже нормы на 1-3 градуса.

"В западных областях наоборот - за счет преобладания южных и юго-восточных потоков, будет происходить вынос тепла с Балканского полуострова, поэтому температурный фон в этом регионе будет на 1-3° выше климатических показателей", - уверен Кибальчич.

Будут ли осадки?

По словам синоптика, количество осадков на большей части Украины, за исключением западных и южных областей, ожидается ниже нормы на 10 - 50% вследствие доминирования антициклонической формы циркуляции.