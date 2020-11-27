Циклон принесет в Украину сильный ветер и дождь с переходом в мокрый снег - синоптик

13:15, 27 ноября 2020
144

На западе и севере в эти выходные будет холоднее всего.

В Украине ожидается дождь с переходом в мокрый снег / фото УНИАН
В Украине ожидается дождь с переходом в мокрый снег / фото УНИАН

В субботу и воскресенье, 28-29 ноября, в Украину вернутся осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На выходных в Украину вернется снежная погода, температура днем упадет до 0° (карта)

"Циклон и атмосферные фронты выходных обусловят в западных, северных областях Украины дождь с переходом в мокрый снег", - написала она.

Осадки коснутся Харьковщины, местами центральных областей. В воскресенье затронут юг, кроме Запорожья. На остальной территории - без существенных осадков.

На востоке Украины вероятен сильный ветер.

Температура воздуха в Украине в течение 28-29 ноября:

  • На Западе и севере будет холоднее всего, в дневные часы ожидается +1°...+4°.
  • В центральной части от +1°...+ 3° в Винницкой области до + 4°...+6° в Черкасской, Полтавской областях, в Кропивницкому и районах и до +8° на Днепропетровщине.
  • В восточных областях предполагается +5°...+8°.
  • В южной части ожидается самая теплая погода: от + 6°...+10° до +10°...+ 14° в Крыму.

В Киеве ожидается дождь с переходом в мокрый снег. Малокомфортность влажной погоды в столице будет усиливать низкая температура: в течение дня максимально лишь +1°...+4°.

Вас также могут заинтересовать другие погодные новости:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: снегпогодадождьпогода на выходныепогода на выходныхдождь в Украинепогода на завтрамокрый снег в Украинемокрый снег
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
77 %
756 мм
2.1 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять