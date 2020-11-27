Циклон принесет в Украину сильный ветер и дождь с переходом в мокрый снег - синоптик
На западе и севере в эти выходные будет холоднее всего.
В субботу и воскресенье, 28-29 ноября, в Украину вернутся осадки.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
На выходных в Украину вернется снежная погода, температура днем упадет до 0° (карта)
"Циклон и атмосферные фронты выходных обусловят в западных, северных областях Украины дождь с переходом в мокрый снег", - написала она.
Осадки коснутся Харьковщины, местами центральных областей. В воскресенье затронут юг, кроме Запорожья. На остальной территории - без существенных осадков.
На востоке Украины вероятен сильный ветер.
Температура воздуха в Украине в течение 28-29 ноября:
- На Западе и севере будет холоднее всего, в дневные часы ожидается +1°...+4°.
- В центральной части от +1°...+ 3° в Винницкой области до + 4°...+6° в Черкасской, Полтавской областях, в Кропивницкому и районах и до +8° на Днепропетровщине.
- В восточных областях предполагается +5°...+8°.
- В южной части ожидается самая теплая погода: от + 6°...+10° до +10°...+ 14° в Крыму.
В Киеве ожидается дождь с переходом в мокрый снег. Малокомфортность влажной погоды в столице будет усиливать низкая температура: в течение дня максимально лишь +1°...+4°.
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