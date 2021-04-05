Сегодня в Украине выглянет солнце, температура не поднимется выше +12° (карта)

Небольшой дождь ожидается только в Крыму.

Прогноз погоды в Украине на 5 апреля / фото УНИАН

В понедельник, 5 апреля, практически по всей стране выглянет солнце. Облачная погода ожидается, преимущественно, на востоке. Небольшой дождь ожидается в Крыму. Температура днем продержится на уровне +9°...+12°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью +2°, днем +10°.

Во Львове в понедельник ожидается ясная погода, ночью -1°, днем +10°.

В Луцке будет облачно солнечно, ночью +1°, днем +11°.

В Ривне в понедельник - солнце, ночью 0°, днем +11°.

В Тернополе 5 апреля ночью будет 0°, днем +10°, малооблачно.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.

В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +12°.

В Черновцах в понедельник - солнечно, ночью -1°, днем +12°.

В Виннице сегодня облачно, 0°...+9°.

В Житомире в понедельник - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.

В Черкассах - малооблачно, ночью +2°, днем +11°.

В Кропивницком - облачно, температура ночью +2°, днем +10°.

В Полтаве сегодня ясно, температура воздуха +2°...+9°.

В Одессе 5 апреля - солнечно, температура ночью +5°, днем +12°.

В Херсоне в понедельник ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Николаеве сегодня будет облачная погода, ночью +5°, днем +12°.

В Запорожье - облачно, температура ночью +2°, днем +9°.

В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха 0°...+9°.

В Харькове - облачно, температура ночью 0°, днем +10°.

В Днепре - облачно, температура ночью +1°, днем +9°.

В Симферополе в понедельник - дождь, -1°...+4°.

В Краматорске будет пасмурно, температура ночью -1°, днем +10°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью 0°, днем +10°.

Народные приметы 5 апреля

5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.

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