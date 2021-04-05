Сегодня в Украине выглянет солнце, температура не поднимется выше +12° (карта)
Небольшой дождь ожидается только в Крыму.
В понедельник, 5 апреля, практически по всей стране выглянет солнце. Облачная погода ожидается, преимущественно, на востоке. Небольшой дождь ожидается в Крыму. Температура днем продержится на уровне +9°...+12°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В Украину возвращаются снегопады: синоптик предупредила об ухудшении погоды
- В Киеве - солнечно, температура воздуха ночью +2°, днем +10°.
- Во Львове в понедельник ожидается ясная погода, ночью -1°, днем +10°.
- В Луцке будет облачно солнечно, ночью +1°, днем +11°.
- В Ривне в понедельник - солнце, ночью 0°, днем +11°.
- В Тернополе 5 апреля ночью будет 0°, днем +10°, малооблачно.
- В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +9°.
- В Ивано-Франковске сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +12°.
- В Черновцах в понедельник - солнечно, ночью -1°, днем +12°.
- В Виннице сегодня облачно, 0°...+9°.
- В Житомире в понедельник - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +10°.
- В Черкассах - малооблачно, ночью +2°, днем +11°.
- В Кропивницком - облачно, температура ночью +2°, днем +10°.
- В Полтаве сегодня ясно, температура воздуха +2°...+9°.
- В Одессе 5 апреля - солнечно, температура ночью +5°, днем +12°.
- В Херсоне в понедельник ночью +4°, днем +10°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет облачная погода, ночью +5°, днем +12°.
- В Запорожье - облачно, температура ночью +2°, днем +9°.
- В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха 0°...+9°.
- В Харькове - облачно, температура ночью 0°, днем +10°.
- В Днепре - облачно, температура ночью +1°, днем +9°.
- В Симферополе в понедельник - дождь, -1°...+4°.
- В Краматорске будет пасмурно, температура ночью -1°, днем +10°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью 0°, днем +10°.
Народные приметы 5 апреля
5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.
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Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+8°... -1°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+9°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +1°
- Киев+10°... +2°
- Кропивницкий+10°... +2°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+11°... +1°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+12°... +5°
- Одесса+12°... +5°
- Полтава+9°... +2°
- Ровно+11°... 0°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+10°... 0°
- Харьков+10°... 0°
- Херсон+10°... +4°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+12°... -1°
+12°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+12 °
Мин./макс. температура:+10° / +22°
Влажность:52 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:48
Закат19:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
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