Сегодня несколько областей Украины зальют дожди (карта)
В основном дожди зацепят запад и восток страны.
В субботу, 3 апреля, несколько областей Украины зальют дожди, на большинстве территории покажется солнце. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +9°...+14°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На выходных дожди не отступят и похолодание в Украине продолжится (карта)
- В центральных регионах - облачная погода с прояснениями, днем ожидается +10°...+13°. И только в Киеве весь день будет пасмурно, температура не поднимется выше +10°. Ночью ожидается +1°...+2°.
- На западе Украины также переменная облачность, только в Ривне и Луцке пройдут дожди. Днем температура продержится на уровне +9°...+11°, а ночью опустится до легких заморозков -2°...+1°.
- На севере - облачно с прояснениями. В Сумах ожидается пасмурная погода весь день. Столбики термометров в течение дня не опустится ниже +11°, а ночью покажут -1°.
- На юге традиционно будет теплее всего: в Херсоне воздух прогреется до +14°. В Крыму будет холоднее: всего +9° и дождь. В остальных южных регионах Украины покажется солнце. Ночью температура не опустится ниже +2°.
- На востоке в Запорожье, Днепре и Харькове, несмотря на переменную облачность, также ожидаются дожди. Днем температура будет колебаться на уровне +11°...+12°, а ночью упадет до +2°...+3°.
Народные приметы 3 апреля
3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.
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