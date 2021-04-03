Сегодня несколько областей Украины зальют дожди (карта)

В основном дожди зацепят запад и восток страны.

Прогноз погоды в Украине на 3 апреля / фото УНИАН

В субботу, 3 апреля, несколько областей Украины зальют дожди, на большинстве территории покажется солнце. Температура в течение дня будет колебаться на уровне +9°...+14°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте также На выходных дожди не отступят и похолодание в Украине продолжится (карта)

В центральных регионах - облачная погода с прояснениями, днем ожидается +10°...+13°. И только в Киеве весь день будет пасмурно, температура не поднимется выше +10°. Ночью ожидается +1°...+2°.

На западе Украины также переменная облачность, только в Ривне и Луцке пройдут дожди. Днем температура продержится на уровне +9°...+11°, а ночью опустится до легких заморозков -2°...+1°.

На севере - облачно с прояснениями. В Сумах ожидается пасмурная погода весь день. Столбики термометров в течение дня не опустится ниже +11°, а ночью покажут -1°.

На юге традиционно будет теплее всего: в Херсоне воздух прогреется до +14°. В Крыму будет холоднее: всего +9° и дождь. В остальных южных регионах Украины покажется солнце. Ночью температура не опустится ниже +2°.

На востоке в Запорожье, Днепре и Харькове, несмотря на переменную облачность, также ожидаются дожди. Днем температура будет колебаться на уровне +11°...+12°, а ночью упадет до +2°...+3°.

Народные приметы 3 апреля

3 апреля - день Кирилла-Дери полоз. День получил такое название, потому что дороги с этого дня тают и портятся, ездить по ним становится труднее. Если появляются первые комары-толкуны - к теплу.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: